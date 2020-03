ETV2 täiendab päevast kava lastele ja noortele suunatud programmiga

ETV2 on esmaspäevast muutnud argipäevade telekava, et kodus olevatele lastele ja kaugõppele jäänud noortele pakkuda võimalikult mitmekülgset vaatamist. Suure valiku vaatamiseks, lugemiseks ja kaasa tegemiseks leiab ka Lasteekraan.ee lehelt.

ETV2 on päevasesse telekavasse teinud sellest esmaspäevast mitmeid uuendusi ja pakub argipäeviti nüüd vaatamiseks valikut erinevaid dokumentaalfilme ja hariduslikke programme.

Hommikuses vööndis on ETV2 programmis lastele suunatud animafilmid. Lasteprogramm kestab kella 9ni ja seejärel on kavas saated täiskasvanutele, et kaugõppele jäänud noored saaksid keskenduda koolitöödele.



Esmaspäevast reedeni lisandub ETV2 keskpäevasesse programmi valik harivaid dokumentaalfilme. Igal argipäeval kell 12.20 on ETV2 eetris populaarteaduslik dokfilm – sel nädalal doksari "Elu allpool nulli", 26. märtsist hakkab ETV2 samal ajal näitama BBC populaarset teadussarja "Planeedid".



Dokumentaalfilmile järgneb ETV2-s igal argipäeval kodumaine teadussari "Heureka" ning seejärel on eetris BBC loodussari "Sinine planeet II". Koolipäeva ja haridusliku teleprogrammi jätkuks toob ETV2 taas eetrisse kodumaised sarjad "Väikelinna detektiivid", "Nöbinina" ning "Piip ja Tuut köögis". Programmilisi täiendusi on lähinädalatel plaanitud teisigi, ETV2 hoiab vaatajaid jooksvalt täiendustega kursis.



Kogu ETV2 pakutav laste- ja noortesisu koondub Lasteekraan.ee lehele, lisaks on lehel palju väärt sisu nii vaatamiseks, lugemiseks kui ka kaasa tegemiseks, sh meisterdamist ja nuputamist. Lasteportaal on ka lasteajakirja "Täheke" kodu, kust saab välja printida värvimis- ja meisterdamislehti.



Lasteekraani lehel pakub harivat vaatamist menukas populaarteaduslik sari "Operatsioon Ai". Häid ideid kogu perega ühistegemiseks leiab sarjast "Karbist välja!", kus on erinevad meisterdusõpetused.

Lasteekraani raamaturiiul on täis erinevaid audioraamatuid, kus kuulamiseks üleval Eesti parimate lastekirjanike Andrus Kivirähki, Kristiina Kassi, Leelo Tungla, Ilmar Tomuski ja mitmete teiste autorite lustakad jutud. Kuulamiseks on üleval ka "Õhtujutt".



Pisematele vaatajatele on lasteportaalis terve hooaja jagu lustakaid multikaid ja lastesaateid: "Geronimo Stiltoni lõbusad lood", "Must ja valge koer", "Minuscule" putukad-mutukad, "Orvamatesa lood". Samuti leiab Lasteekraani lehelt armastatud lastesaated ERR-i varasalvest: "Hunt Kriimsilm", "Kadekops", "Kessu" ja paljud teised.



Sisu ja kavad täienevad jooksvalt, soovitame jälgida uuendusi kodulehtedelt www.etv2.ee ja www.lasteekraan.ee.