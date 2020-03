Taukar: muusikule toob leiva lauale siiski see, kui ta saab lavale

Praeguse seisuga on Taukar olnud sunnitud esinemisgraafikust maha tõmbama umbes 10-15 kontserti.

Taukar rääkis "Vikerhommikule" antud intervjuus, et see on tore, kui raadiojaamad mängivad nüüd rohkem eesti muusikat, kuid leiva lauale toob muusikule siiski see, kui ta saab minna lavale ning seal pilli mängida ja laulda.

"Mis siin teha. Tuleb lähtuda riiklikest käskudest. Kalender on tühi ja me oleme kodus," selgitas ta bändi praegust seisu. Laulja usub, et muusikutel pole pea pilvedes ja nad on kogunud teatud reserve, et raskel ajal hakkama. "Ma olen raha mõttes ikkagi selline lihtne poiss. Ma üldiselt kardan püsikulusid ja arvan, et päris oma elupaigast veel lahkuma ei pea."

Muusikutöö kõrvalt on Taukar töötanud ka cateringifirmas kelnerina.