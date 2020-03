Lõbusamaks karantiiniks: Tom Hanksi abikaasa pani kokku spetsiaalse laulude nimekirja

Wilson otsustas seejärel kokku panna laulude nimekirja, mis mõeldud just isolatsioonis viibivatele inimestele, kirjutan Huffinton Post.

Naine postitas Twitterisse ettepaneku soovitada talle sobivaid laule ning fännid andsid talle hulgaliselt vastuseid.

Hi guys!I want to make a @Spotify playlist for people self quarantining.Something that might relate to isolation, perhaps? Can you send some song ideas that I can add?Also, what should we call it?Quarantine Choruses? This is what one does in quarantine.Uthink of stuff like this.