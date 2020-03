Näitleja Taavi Tõnisson: nüüd saab tööd teha kiirustamata, mõnusa rahuga

"Põhiline on see, et mul tekib praegu teatritöö mõttes kaks täiesti vaba nädalat, kui leida asja juures midagi positiivset, tekib mul praegu palju vaba aega, et olla koos perega," rääkis Tõnisson Õhtulehele.

"Saan proovideks valmistuda ja lugeda," selgitas ta, et töö käib siiski edasi. "Täna oli teine kohtumine uue lavastuse proovidega, milleks on Priit Pärna "Tagurpidi" ja lavastaja jagas meile juba nii-öelda kodutööd ehk taustamaterjali, millega saab tutvuda. See on isegi äge, sest nüüd ei ole vaja teha seda kiirustades ja öötundide arvelt, vaid mõnusa rahuga."