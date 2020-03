Horror Dance Squad rõõmustab raskemuusika austajaid veebikontserdiga

"Kontsertide ärajätmine on olnud raske kõigile muusikaarmastajatele. Hetkesündmuste valguses, otsustas Horror Dance Squad, et ärajäänud kontsertide energiat on vajalik siiski kuskil välja elada ning kui inimesed ei saa välja tulla, tuleb see neile koju tuua," ütleb bändi solist Karl Mesipuu.

28. märtsil on võimalik kell 20.30 jälgida Youtube'i vahendusel bändi Studio89-s toimuvat kontserti.

Lisaks kontserdile räägivad muusikatööstuse ja tuuritamise praegusest olukorrast Roman Demchenko (Damn Loud Booking) ja Tõnis Noevere (Bad Promotions, Metsatöll).