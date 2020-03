Toomas Kirss: "Salmonid" oli kui "Dallase" paroodia

Toomas Kirss kinnitas, et kui ta teletöödega alustas, siis tegeles kõigi projektidega kaks aastat. "Ma mõtlesin, et pole mõtet rohkem teha, tegelikult oleks võinud "Salmoneid" selle seltskonnaga veel praegu ka toota, kui me uuesti kokku saime, siis tundus, et seda 25 aastat pole vahepeal olnudki," mainis ta.

Samuti selgitas Kirss, et 25 aastat tagasi sündis "Salmonid" sellest, et Eesti oli taasiseseisvunud ning mingi seltskond oli saanud rikkamaks kui teised. "See pakkus pöörast huvi, selle pärast me vaatasime ka "Dallase" telesarja, võibki öelda, et me olime pisut nagu "Dallase" paroodia," sõnas ta ja lisas, et värskes filmis näitavad nad seda, et sa võid olla rikas, aga kui sul pole võimu, siis pole sellest mingit kasu. "Praegugi on see, et mõned rikkurid peavad saama kuskile alaliitu presidendiks, et saada endale tiitel, millega pärast teda maetakse."

Näitleja Guido Kangur sõnas, et kuigi algul oli ta kohe Toomas Kirsi ettepanekuga nõus, et "Salmonid" uuesti tagasi tuua, siis hakkas ta lõpuks vaikselt kahtlema. "Hakkasin mõtlema, et ei tea, tookord tuli nii välja ja kas me suudame selle lati sama kõrgele panna, eks see selgubki alles esilinastusel."