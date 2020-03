ETV2 teemaõhtu tähistab Tiina Mälbergi 50. sünnipäeva

"Tähelaev. Tiina Mälberg"

15. märtsil kell 20.30

Ta on lõpetanud lavakooli 15. lennu ja pidanud näitlejaametit Viljandis ning nüüd rida aastaid Rakveres. See tähendab küll elu ratastel, aga ka omamoodi maailma, mis teatri ümber ja teatri sees. Provints ei tähenda sugugi provintslikkust - Rakvere Teatris jätkub nii värskeid mõtteid kui ka huvitavat tööd. "Tähelaeva" stuudios on näitleja Tiina Mälberg. Saatejuht Meelis Kompus, režissöör Kalev Lepik, toimetaja Marika Kaasik, produtsent Kaia Häelme.

Lavastus "Vend"

15. märtsil kell 21.45

Rakvere Teatri spagetivestern Rein Raua samanimelise romaani põhjal lõhub žanripiire ja balansseerib karmi muinasjutu või romantilise põneviku piirimail. Lavastaja Rein Raud, kunstnik Dainius Liškevicius (Leedu), kostüümikunstnik Rosita Raud. Osades Üllar Saaremäe, Tiina Mälberg, Ülle Lichtfeldt, Silja Miks, Natali Lohk, Alo Kurvits (külalisena), Toomas Suuman, Mihkel Kabel, Margus Grosnõi, Eduard Salmistu. Salvestatud Rakvere Teatri suures saalis 2014. aastal.

Kadri Kõusaare film "Ema"

15. märtsil kell 23.35

Trillerlik lugu sellest, milleni võib viia aastatepikkune enesepettus, täitumata unistused ja armastusepuudus. Filmikeskmes on tulistamise tagajärjel koomasse langenud täiskasvanud poja eest hoolitsev naine, kes seisab silmitsi terve väikelinna täieinimestega, kes üritavad tema pojaga juhtunu mõistatust lahendada. Osades Tiina Mälberg, Andres Tabun, Andres Noormets, Siim Maaten, Jaan Pehk, Jaak Prints, Rea Lest. Stsenaristid Leana Jalukse ja Al Wallcat, lavastaja Kadri Kõusaar, produtsent Aet Laigu. Tootja Meteoriit.

"Prillitoos. Tiina Mälberg"

16. märtsil kell 01.05

"Prillitoos" on Rakveres külas näitleja Tiina Mälbergil, räägime tema erinevatest rollidest nii teatris kui ka elus.