Mitmed filmivõtted on peatatud, ootel on nii uus "Batmani" film kui ka sari "Stranger Things"

Koroonaviiruse ohu tõttu on peatatud ka mitmete suurte filmi- ja sarjaprojektide võtted. Warner Bros. Pictures teatas, et vähemalt kaheks nädalaks peatatakse Matt Reevesi filmi "The Batman" võtted, Netflix pani mõneks nädalaks ootele ka ulmesarja "Stranger Things" neljanda hooaja tootmise.