Saate meeskond käis ringi äraseletatud nägudega. Telemaja teises tiivas, kuhu võistlejad ei pääsenud, seadsid end esinemiskorda saladuses hoitud ansamblipartnerid, keda võib Klassikatähtede kontekstis juba superstaarideks kutsuda. Koridori kostuvate pillihelide kohal kõrgus kaunis sopranihääl. Ka siin valitses lõbus elevus.

Millist muusikalist kvaliteeti selliselt eksprompt-esituselt oodata on? Kindlasti annaks paar proovigi parema tulemuse. Ent selle "inimkatse" mõte on välja selgitada noore muusiku esinemisnärv, kohanemisvõime ja enese kehtestamise julgus - omadused, mida tulevasel artistil oma lavaelus väga vaja läheb.

Saatesse kaasatoodud ärevust aitasid leevendada mängupartneriteks kutsutud "Klassikatähtede" varasematel hooaegadel osalenud artistid. Üksteise järel astus lavale särav tähtede rida: Elina Nechayeva, Heigo Rosin, Marten Altrov, Jakob Teppo, Marcel-Johannes Kits, Pipilota Neostus, Katariina Maria Kits, Sten Heinoja ja Tanel-Eiko Novikov. Nende osalusel sündis köitvaid esitusi ja isegi kui mõned veidi kammitsetuiks jäid, oli see igati andestatav.

Žürii, kuhu kuulusid muusikamänedžer Kadri Tali ja klarnetist Toomas Vavilov ning külalisliikmena dirigent Andres Mustonen, jäi oma hinnangutes mitut puhku eri positsioonidele. Kadri Tali hindas mitme mängija puhul musikaalsust, suhtlemisvõimet ja potentsiaali veel paremaks esituseks, kui võimalik olnuks kuulda "duubel kaht". Toomas Vavilov analüüsis esitusi ratsionaalsemalt ja tunnustas saates hoopiski mõnede külalisesinejate küpsust.

Andres Mustonen jäi kiidusõnadega tagasihoidlikumaks. Ta ütles saate alul, et loodab kohata kunstnikke, kes on ainulaadsed, loomingulised ja kordumatud. Saate järel kuuldut kommenteerides mainis Mustonen, et üldpilt jäi tema silmis pisut kahvatumaks kui varasematel aastatel. "Siin oli vähe riskeerimisjulgust, mis omakorda tuleneb kunstniku vabadusest. Kui sellisel kunstnikul lähebki midagi valesti, ei mõju see nii hullult. Aga kui esituses on kõik liiga kontrollitud ja tagasi hoitud, siis tajud selle taga kinnisust", nentis Musustonen. Tema sõnul on suur lava halastamatu ja eduks ei piisa ainult tehnilisest võimekusest - see on nagunii elementaarne. "Edukad on isikupärased kunstnikud. Tunnen sellised laval kohe ära, tajun ja haistan seda oma meeltega. Lõhnatut muusikat on meie maailmas nii palju, aga muusika - see on aromaatne asi. Ootan seda õhustikku, mis tekib muusiku ümber, mille ta loob juba enne mängima asumist," selgitas Mustonen.

Sellise õhustiku suutis oma esinemisega luua pianist Tähe-Lee Liiv, kelle tunnustasid parimaks nii žürii kui tele-ja raadiopublik. Saatest pidi lahkuma bariton Kristjan-Jaanek Mölder. Tema esinemises jäi puudu karakteri veenvusest, ent saate lõpul uuesti esitatud Mozarti "Don Giovanni" duett "Käeke mulle anna" koos Elina Nechayeva kõlas juba hoopis vabamalt.

Lõplik paremusjärjestus kujunes selliseks:

1. Tähe-Lee Liiv

2. Triinu Piirsalu

3. Helin Hallik

4. Mirjam Avango

5. Toomas Oskar Kahur

6. Siret Sui

7. Kristjan-Jaanek Mölder

Tõeliselt pöörase esitusega astus saate lõpul üles klassikatähtede "klaveriosakond" ehk pianistid läbi aegade: Johan Randvere, Arko Narits, Sven-Sander Šestakov, Jakob Teppo ja Aili Lonks.

Saade püstitas ka omamoodi rekordi - kohal oli 13 läbi aegade saadetes osalejat ja 7 tähekandidaati. "Klassikatähtede" perekond laieneb, nende omavaheline sõprus ja koostöö rõõmustab ka vaatajaid.