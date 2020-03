Rahvusvaheline plaadipoepäev lükkub koroonaviiruse tõttu edasi

"Me usume, et see otsus annab plaadipoodidele üle maailma võimaluse sellest päevast enim teenida," sõnasid plaadipoepäeva korraldajad ja lisas, et töötavad praegu koostöös partnerite ja plaadipoodidega, et see muutus mööduks võimalikult kergelt. "Plaadipoepäev toimub üle maailma ning me tahame seda pidu korraldada siis, kui kõik saavad turvaliselt koguneda."

Seekordse plaadipoepäeva raames lubasid ainulaadsete plaatidega välja tulla Billie Eilish, Gorillaz, The Cure, The Black Keys jpt. Eestis tähistavad plaadipoepäeva World Clinic, Biit Me ja Terminal.