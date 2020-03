Raadio 2 mängib raskustes kohalike artistide toetuseks rohkem Eesti muusikat

Raadio 2 suurendab alates 14. märtsist oluliselt Eesti muusika osakaalu oma programmis, et natukenegi leevendada esitajate ja autorite keerulist majanduslikku olukorda, kuhu nad kontsertide ärajäämise tõttu on sattunud.

"Kogu Eesti muusikatööstus on viiruse tõttu suure löögi all ning keegi ei tea veel, millised saavad olema valitsuse meetmed tekkivate aukude lappimiseks," sõnas Raadio 2 peatoimetaja Kristo Rajasaare, lisades, et kuigi Raadio 2 programmis on Eesti muusika raadiojaamade keskmisest oluliselt rohkem kõlamas, otsustasid nad seda veelgi tõsta. "Tegime seda selleks, et toetada kohalikke autoreid ja artiste ülikeerulisel ajal."

Samuti rõhutas Rajasaare, et selle üleskutsega võiksid liituda ka teised Eesti raadiojaamad. "Seeläbi oleks algatusel Eesti muusikatööstusele ka reaalselt tuntav finantsiline tugi."