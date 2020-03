Tommy Cashi Ameerika tuur lükkub koroonaviiruse tõttu edasi

Muusik Tommy Cash vahendas sotsiaalmeedias, et kuigi märtsis pidanuks algama tema Ameerika tuur, siis on see koroonaviiruse tõttu edasi lükatud ning uued kuupäevad selguvad peagi.

"Mul on kahju teatada, et minu Ameerika tuur tuleb edasi lükata," kirjutas muusik sotsiaalmeedias ja rõhutas, kuidas üheks põhjuseks on see, et teda ei lubata praegu isegi Ameerikasse siseneda. "Teisalt ma loodan, et suudame selle tervisekriisi seljatada, olles mõnda aega kodus ja puhates."

Samuti selgitas ta oma Facebooki vahendusel, et uued kontserttuuri kuupäevad on peagi selgumas ning kõik, kes ostsid piletid tema tuurile, saavad edasilükatud kontsertidele sisse juba ostetud piletitega.