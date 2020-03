Populaarsed USA jutusaated lähevad eetrisse ilma stuudiopublikuta

"The Ellen DeGeneres Show" on üks saadetest, mille meeskond on teatanud publikust loobumist. Lisaks on ka saatejuhid James Corden, Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel, Trevor Noah ja John Oliver otsustanud minna eetrisse ilma stuudiopublikuta, kirjutab BBC.

DeGeneres kirjutas Twitteris vabanduse kõigi ees, kes on pettunud ja lootsid saatesse tulla. "Teen seda enda, oma fännide ja oma meeskonna tervise huvides," lisas ta.

Saadete meeskondades pole siiani haigusjuhte olnud, kuid produtsendid on langetanud otsused ettevaatlikkusest lähtudes.

Whoopi Goldberg, kes juhib Ameerika telesaadet "The View", tervitas 11. märtsil televaatajaid samuti tühjas stuudios.

Ameerika Ühendriikides on siiani registreeritud 1135 nakatumisjuhtumit ja 38 surma.