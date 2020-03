Võistlustulle astub seitse muusikut. Paremusjärjestuse määrab žürii ja publiku häälte koondtabel ja taas langeb üks võistlejatest mängust välja.

Kui võistluse eelmistes voorudes näitasid noored oma virtuoosseid oskusi, kontserdisaali suurel laval toimetulemist ja laulvate karakterite edasiandmise kunsti, siis nüüd tuleb neil kaasa teha avantüür, mida professionaalsed muusikud oma päriselus kindlasti vältida püüaksid - tulla publiku ette partneriga, kellega kohtutakse esmakordselt just selle esituse ajal. Võistluse korraldajad kannavad hoolt, et võistlejad isegi ei aimaks, kellega nad koos esinema hakkavad. Ettekandele tulevad lood said muusikud kätte eelmise saate järel, seega on oma partii harjutamiseks aega olnud vaid nädal.

"Klassikatähtede" formaadi üks autoritest Timo Steiner lisas selgituseks: "Üks muusiku hirmuunenägusid on olukord, kus ollakse publiku ees laval, aga orkester ei hakka mängima teost, mida solist on palehigis harjutanud, vaid midagi hoopis muud. Meie saates nii hullusti ei lähe, noodid on teada. Tundmatu on "kõigest" lavapartner. Võiks ju küsida, et mis siis selles keerulist? Aga kui järele mõelda ... millises tempos me mängima hakkame? Kui vali on forte või kui vaikne piano? Neid käigupealt lahendamist nõudvaid detaile on veel ja veel". Kuidas võistlejad need olukorrad lahendavad, näeb juba tänases otsesaates.

Žüriis hindavad muusikute sooritusi püsiliikmed Kadri Tali ja Toomas Vavilov, kellega sel korral liitub külalisena muusik Andres Mustonen.

Saade "Klassikatähed" on kell 20.00 otse-eetris Eesti Televisioonis ja Klassikaraadios, konkurss jätkub pärast "Aktuaalset kaamerat" kell 21.40.

Telesaadete vaheajal, kell 21.00 arutletakse Klassikaraadios kuuldu üle ja vahendatakse kohapealseid muljeid.