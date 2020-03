Filmide esilinastusi lükatakse edasi, uus "Kiired ja vihased" jõuab kinodesse 2021. aastal

Filmistuudio Universal otsustas, et "Kiirete ja vihaste" saaga uue linaloo lükatakse aasta võrra edasi ning uue plaani kohaselt jõuab film vaatajate ette 2021. aasta märtsis, vahendas Variety. Näitleja Vin Diesel kinnitas sotsiaalmeedias, et kuigi nad teavad, et see otsus on fännidele pettumuseks, siis mõtlevad nad eelkõige inimeste turvalisusele. "Samuti oleme mõistnud, et koroonaviiruse tõttu poleks kõigil huvilistel võimalik filmi näha," rõhutas ta.

Disney otsib uusi esilinastuskuupäevi kolmele filmile, edasi lükati nii superkangelasefilmi "Uued mutandid" ("The New Mutants"), 1998. aasta animatsiooni uusversiooni "Mulan" ning õudusloo "Sarved" ("Antlers") esilinastused. Hetkel ei ole veel edasi lükatud Marveli koomiksisaaga uue linateose "Must lesk" ("Black Widow") esilinastust, mis peaks üle maailma kinodesse jõudma 1. mail.

Paramount Pictures teatas, et edasi lükatakse ka õudusfilmi "Kena vaikne kohake 2" ("A Quiet Place 2") esilinastused, film pidanuks rahvusvaheliselt kinodesse jõudma 20. märtsil. Režissöör John Krasiknsi sõnas sotsiaalmeedias, et kuigi uut esilinastuse kuupäeva pole veel kinnitatud, siis julgevad nad lubada, et toovad filmi kinodesse siis, kui seda saavad vaadata kõik inimesed.