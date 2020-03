Trad.Attack!i "Tehke ruumi!" muudeti tantsuhitiks

"Meie viimane singel "Tehke ruumi!" on siiani meie edukaim lugu, arvestades raadio mängitavust kindlal ajaperioodil. Tundub, et meie sümbioos popmuusikast ja Saaremaa rahvalaulust on inimestele korda läinud," rääkis Trad.Attack!i kitarrist Jalmar Vabarna. "Aga nagu meile kohane, püüame ikka alati üllatada ning sedapuhku tegime ettepaneku remiximiseks, et astuda julge samm ja viia folk klubidesse."

Kuulake lugu.

Lumevärv on pop-house-projekt, mille asutajaliikmed on muusikaprodutsendid Margus Piik ja Kermo Hert. Lumevärv alustas tegevust 2018. aasta suvel.

Trad.Attack!'i neljas täispikk album "Make Your Move" ilmub 17. aprillil plaadifirmast Made In Baltics.