Lauri Pihlap jagas "Ringvaates" Eurovisiooni-soovitusi

Lauri Pihlap kinnitas, et 41 võistlusloo hulgas oli mitmeid tema jaoks meeldivaid üllatusi. "Nagu ikka on nende lugude seas kõike, ma ei ütleks, et osad lood on teistest palju halvemad, aga ma toon need välja teatud eripärade tõttu," mainis ta ja lisas, et ilmselt on maailmas ka halvemaid lugusid.

Šveitsi artisti Gjon's Tears võistluslugu "Repondez-moi" andis Pihlapi kõige positiivsema emotsiooni. "Mul olid kõrvaklapid peas ja olin absoluutselt lummatud," tõdes ta ja kinnitas, et selles loos on tema arvates atmosfäär, laulukirjutusoskus ja ülihea vokalist. "Kui ta suudab seda ka live's sama hästi esitada, siis on selles loos minu jaoks peaaegu kõik olemas."

Hollandit esindab Eurovisioonil Jeangu Macrooy looga "Grow", mis on muusiku sõnul ilus ballaad. "Vabalt võiks olla The Beatlesi lugu," mainis ta ja lisas, et selle loo aranžeeringus on midagi ajatut. "Ma tajun siin mingit Frank Sinatra tunnetust, aga samas siin ka midagi Paul McCartney'st ja John Lennonist, see lugu on üks minu favoriite."

Bulgaaria artist Victoria sõidab Eurovisioonile looga "Tears Getting Sober", mis jäi Pihlapile samuti kohe kõrvu. "Sel aastal on Eurovisioonil üldse üllatavalt palju ballaade," rõhutas ta, lisades, et õnneks ei arene loost välja eurovisioonilikult plahvatuslik ballaad. "Tema loos on kerge muinasjutulik ning waltdisneylik element, samuti on seal midagi maailma ühe kõige muusiku Billie Eilishi loomingust."