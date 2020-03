"Iseolemine" püüab inspireerivaid inimesi

"Iseolemine räägib 157 000 Eesti inimesest. Just nii palju on Eestis puuetega inimesi," avaldas saatejuht Margus Saar.

Iga kaheksas inimene on füüsilise või vaimse puudega, neist 66 000 on tööealised.

"Mulle meeldib Saaremaal elava Paveli moto. Ta on ilma ühe labakäeta, ta on täiesti pime ja tal on oma puutöökoda. Tema elu moto on: "Kui elad, siis ela!"," rääkis Saar. "Lihtne. See tähendab seda, et elu ei ole virisemiseks, vaid sa pead seadma endale eesmärgid ja nende poole püüdlema."

Saare sõnul on tegemist väga inspireerivate inimestega.

"Iseolemine " on ETV eetris pühapäeviti kell 19.45.