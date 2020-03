Galeriid: Koolitants pidas piirkondlikke tantsupäevi

Laupäeval tantsisid Haapsalu kultuurikeskuses Saare-, Hiiu-, Pärnu,- Lääne- ja Harjumaa tantsijad. Publiku ette jõudis umbes kaheksakümmend tantsu kahel kontserdil.

Pühapäevaks anti teatepulk Lõuna-Eesti tantsijatele Põlvas, kus jagasid lava Võru-, Põlva-, Valga- ja Tartumaa tantsijad. Üle tuhande osalejaga kummalgi tantsupäeval pakkus Koolitants publikule emotsiooniderohkeid ja tugeva energiaga kontserte.

Maakondlik žürii koosseisus Kaisa Kattai, Valeria Januškevitš ja Carl Heinrich Pruun valis piirkondlikele tantsupäevadele tööd maakondlikelt tantsupäevadelt, millel nägi piisavalt potentsiaali jõudmaks aprillis Ugala teatris toimuvatele lõppkontsertidele.

Piirkondlikelt tantsupäevadelt teeb lõppkontsertide valiku lavastusmeeskond koosseisus Kadi Aare ja Kristjan Kurm.

Koolitantsu peakorraldaja Raido Bergstein ütles piirkondlikke tantsupäevasid kokku võttes: "Tants on vaba loominguline eneseväljendus, mida ei saa sentimeetritega mõõta ega punktidega hinnata. Tantsuoskus ei võrdu võidetud karikate arv jagatuna nende kogukaaluga. Koolitantsu mõte on läbi aegade olnud ikka tunnustada ja motiveerida tantsuõpetajaid ning tantsijaid. Piirkondlikel tantsupäevadel saame me veel pakkuda noorele tantsijale seda väärtuslikku lavahetke koos sooja aplausiga, sest tants vajab aega, et kõik ideest kuni teostuseni täiuslikuks kasvaks".

"Neil kahel tantsupäeval oli särtsu, oli hingestatust, oli tunda tantsurõõmu. Oli lugusid, mis puudutasid ja mõtteid keerutasid," võttis avanädalavahetuse kokku Kadi Aare.

Piirkondlike tantsupäevade õhtustel kontsertidel kuulutavad Eesti tantsukunsti ja tantsuhariduse liit ning Eesti tantsuhuvihariduse liit koos Koolitantsu maakondlike tantsupäevade žüriiga välja tantsuõpetaja tunnustuspreemiad. Samuti valib Eesti noorte tantsu ühingu noortest tantsijatest koosnev žürii välja igas vanuseastmes ühe oma lemmiku.

Koolitantsu piirkondlikke tantsupäevi juhib Inger.

Eesti Noorte Tantsu Ühingu tunnustuspreemiad pälvisid Saare-, Hiiu-, Pärnu,- Lääne- ja Harjumaa tantsupäevalt:

Janne Ristimetsa tantsustuudio tantsuga "Kambavaim", juhendaja Janne Ristimets vanuseastmes mudilased;

Kuressaare gümnaasiumi huvikool Inspira tantsuga "Mida täna mängime?", juhendaja Annette Rungi vanuseastmes 1. - 4. klass;

Kullamaa tantsulapsed tantsuga "Võitegu", juhendaja Riina Gilden vanuseastmes 4. - 7. klass;

Black and Brownie tantsukool tantsuga "Teekond lavale", juhendaja Kirstjan Ploomipuu vanuseastmes 6. - 9. klass;

T-Stuudio tantsuga "Liikuvad mõtted", juhendaja Karoline Suhhov vanuseastmes 10. - 12. klass.

Võru-, Põlva-, Valga- ja Tartumaa tantsupäevalt:

Võimlemisklubi Janika Võru osakond tantsuga "Pokud rännuteel", juhendaja Eliise Abel vanuseastmes mudilased;

Meie Stuudio tantsuga "Mõni tuleb, mõni läheb", juhendaja Andre Laine vanuseastmes 1. - 4. klass;

Võru tantsukeskus tantsuga "Kaotatud mäng", juhendaja Andre Laine vanuseastmes 4. - 7. klass;

Tähtvere tantsukeskus tantsuga "Vaikuse hääl", juhendaja Elina Gorelašvili vanuseastmes 6. - 9. klass;

VK Janika tantsuline eliitrühm tantsuga "Notre-Dame", juhendaja Elina Gorelašvili vanuseastmes 10. - 12. klass.

Tantsuõpetaja tunnustuspreemia täiusliku koostöö õpetaja ja õpilase vahel tantsude loomisel pälvisid Haapsalus Karoline Suhhov ja Põlvas Leili Väisa.