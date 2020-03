Valitsus vaagib Kirkorovi reedese Tallinna-kontserdi võimalikkust

Riigikogu liikmed Kristen Michal ja Vilja Toomast avaldasid neljapäeval parlamendi istungil muret Kirkorovi kontserdi toimumise kohta.

Peaminister Jüri Ratasele esitatud küsimuses tunnistas Michal, et peab õigeks üle 100 inimesega toimuvate ürotuste tühistamist. "Aga mida sellise üritusega? Tallinnale kuuluvas Tondiraba hallis homme /.../ 7500-kohalises saalis on kontsert tulemas ja seal on veel suurüritusi tulemas. Kas riik suudab anda sõnumi, et sellistele üritustele, kuhu tulevad väliskülalised igalt poolt mujalt, saaks ka joone alla, võimalikult konkreetselt?" sõnas Kristen Michal.

Jüri Ratas tõdes, et väliskülalisi hõlmavad suuremad koosviibimised tuleks tõesti lükata aasta teise poolde. "See küsimus, mis te küsite väga konkreetselt ühe kontserdi kohta – üksikjuhtum, samas väga suur üksikjuhtum. Ma usun, et selle üksikjuhtumi osas ka täna püüame siis arutelu peale lõunat avada."

Ratas kinnitas, et siseruumides toimuv suurüritus ei aita viiruse tõkestamisele tõesti kuidagi kaasa, pigem soodustab seda. Isiklikku arvamust avaldades lisas peaminister hiljem Vilja Toomastile, et tema hinnangul pole Filipp Kirkorovi kontserdi toimumine õigustatud. "Täna ma ütlen siit austatud kõnetoolist välja, et mina arvan, et teha selline kontsert tänases seisus ei ole õige, ma arvan, et see on vale. Kui te küsite nüüd, kus see juriidiline alus on, siis see juriidiline alus on paljuski selles, mis me oleme siin viimase tunni jooksul arutanud, et kas Eesti peaks eriolukorra välja kuulutama või mitte."