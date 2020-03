Koolitants ja tantsupäevad lükkusid edasi

Paide Muusika- ja Teatrimajas 14. ja 15. märtsile plaanitud Järva-, Viljandi-, Jõgeva-, Rapla- ja Ida-Virumaa ning Tallinna ja Lääne-Virumaa piirkondlikud tantsupäevad toimuvad sealsamas 16. ja 17. mail.

Edasi lükkuvad ka 11. ja 12. aprillil Ugala teatris toimuma pidanud lõppkontserdid, mis leiavad nüüd aset 13. ja 14. juunil.

"Kasutagem seda aega, et eelkõige oma tervist hoida," sõnas Koolitantsu peakorraldaja Raido Bergstein. Samuti annab paus ka tantsijatel-juhendajatel võimaluse veel esitamisele tulevatest tantsudest leida üles kõik, mis ühe tantsu sees peidus on, lisas ta.

Peakorraldaja sõnul mõistab korraldusmeeskond, et kontserdigraafikute muudatus põhjustab tantsukoolidele oma tegevuste suurt ümberkorraldamist ning tänab kõiki festivali partnereid, tantsuõpetajaid, osalejaid ja lapsevanemaid mõistva suhtumise ja toetuse eest.

"Meie jaoks on oluline, et festivalil osalejad oleksid terved ja hoitud," lisas Bergstein. "Loodame, et mõne kuu pärast on olukord Eestis taas normaliseerunud ja saame tantsupäevadega jätkata."

Kõik piirkondlikele tantsupäevadele ostetud piletid kehtivad uutel kuupäevadel. Soovi korral ostab korraldaja piletid tagasi kuni 10.aprillini.

Festival Koolitants on 26. korda toimuv laste ja noorte lavatantsufestival, mis sel aastal keskendub lausele "Tants on kunst". Koolitantsu tantsupäevi juhivad Inger ja Ott Nool.