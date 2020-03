Andrus Vaarik: noorus on kingitus, aga vanadus on saavutus

Andrus Vaarik kinnitas, et "Vigaste pruutide" tegemine oli lust ja rõõm. "Toomas Kirsiga tegemised olid alati sellised huligaansed väljakutsed," sõnas ta ja mainis, et see oli selline vastutustundetu aeg. "Televisioon oli sel ajal ajal väga tähtis asi ja et me võisime siin niimoodi märatseda ja lustida, aitäh Toomas Kirss."

Samas tõdes Vaarik, et kui oled juba üle 60-aastane, siis lähevad aastad nii kiiresti, et ei pane enam tähelegi. "Noorus on kingitus, aga vanadus on saavatus, tited, tehke järele," mainis ta ja lisas, et vanade aegade järgi igatseb ta küll. "Guidu Kangur kui partner oli kui taeva kingitus."

Guido Kangur kinnitas, et see on nii tore, kui kellelegi on midagi head öelda. "Kui mul ei ole midagi öelda, siis ma ütlema ei lähe, aga olen nii õnnelik, kui ma käin midagi vaatamas ja saan tahatuppa minna, et öelda "Aitäh!"," tõdes ta ja sõnas, et viimasel ajal käib ta rohkem kontsertidel. "Isegi kui ma oma "Kontrabassi" etenduse lõpetan, siis ma lähen veel istun Philly Joe's klubis ja käin vaikselt maha."