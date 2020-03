Anu Saagim raamatust "Kreeka müüdid": ma ei saanud esialgu mitte midagi aru

"Ringvaates" oli külas Anu Saagim, kes luges läbi Briti näitleja ja koomiku Stephen Fry raamatu "Kreeka müüdid", mis ilmus hiljuti eesti keeles. Saates rääkis ta nii sellest, millised lood talle kõige enam meeldisid, kui ka nentis, kui palju sõnu on tulnud just Kreeka mütoloogiast.

Anu Saagim tõdes, et kui ta esialgu Stephen Fry raamatu "Kreeka müüdid" kätte võttis, siis ei saanud ta mitte midagi aru ja see tundus talle erakordselt igav. "Mul on selline komme, et isegi kui ma loen kriminulle, siis loen alati selle ära, kuidas raamat lõpeb, sest siis tean, mida jälgida," mainis ta ja rõhutas, et kuigi raamatu algus talle ei meeldinud, siis tagant ettepoole lugedes muutus see talle sümpaatseks.

"Mulle tundus, et see raamat on pisut nagu piibel, mis on inimkeeles lahti seletatud, et oleks natukene naljakas ja lõbus," ütles Saagim ja kinnitas, et kui tagantpoolt alustada, siis võib-olla polegi vaja raamatu esimeste lugudeni jõuda. "Loed siit tagant need põnevamad asjad ära ja sellest piisab."

Kooliajast ei mäleta Anu Saagim eriti Kreeka mütoloogiast. "Kui ma praegu ajalooõpikut visualiseerin, siis mul tulevad ainult vaasid ja muu selline, aga rohkem eriti ei tule," tõdes ta ja nentis, et kui nendest asjadest nii huvitavalt räägitaks kui Stephen Fry raamatus, siis mäletaks ta ka sellest rohkem.