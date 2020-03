Jüri Muttika ja Hannes Hermaküla lugesid üksteisele Chuck Norrise teemalisi nalju

Chuck Norrise naljad, mida Muttika ja Hermaküla üksteisele ette lugesid:

Kui lastel on Supermani pidžaama, siis Supermanil on Chuck Norrise pidžaama.

Kui Chuck Norris mängib Monopoli, siis mõjub see kogu maailma majandusele.

Chuck Norris suudab isegi pöördukse pauguga kinni lüüa.

Kui Chuck Norris teeb kätekõverdusi, siis ta mitte ei lükka end üles, vaid lükkab Maad alla.

Chuck Norris mängis vene ruletti täiesti laetud relvaga…ja võitis.

Chuck Norris külastas kord Neitsisaari. Nende nimi on nüüd Saared.

Kui sul on 5 eurot ja Chuck Norrisel on 5 eurot, siis Chuck Norrisel on rohkem.

Kord pidas liikluspolitsei Chuck Norrise kinni. Liikluspolitsei pääses hoiatusega.

Kui Chuck Norris tahab mett, siis ta mälub mesilasi.

Enamus inimestel on 23 paari kromosoome. Chuck Norrisel on 72 ja nad kõik on mürgised.

Teismelised ninjakilpkonnad on tõestisündinud lugu. Chuck Norris neelas väikse kilpkonna alla ja kui see väljus, siis kilpkonn oli kaks meetrit pikk ja karate selgeks õppinud.

Chuck Norris võistles Lance Armstrongiga "Kellel on rohkem munandeid?" võistlusel. Chuck Norris võitis viiega.

Chuck Norris sõi ükskord terve tordi ära, enne kui sõbrad jõudsid öelda, et seal oli strippar ka sees.

Chuck Norris tellis Big Maci Burger Kingist, ja sai selle.

Chuck Norris sõi ükskord ära terve purgi unerohtu. See pani ta silma pilgutama.

Superman vaatas ükskord "Walker: Texase korravalvurit" ja nuttis end siis magama.

Chuck Norris sööb musti auke. Need on kana maitsega.

Chuck Norris ei loe raamatuid. Ta lihtsalt jõllitab laual olevat raamatut, kuni saab informatsiooni, mida ta otsib.

Chuck Norris ei kanna kunagi kella. Ta otsustab, mis aeg on.

Kui sa ütled, et "keegi pole täiuslik", siis Chuck Norris võtab seda kui isiklikku solvangut.

Chuck Norris ei ole kunagi näitlemise eest Oscarit võitnud. Sest ta ei näitle.

Chuck Norris osales kord härjajooksul. Ta kõndis.

Chuck Norrisel kadus ükskord telekapult ära, aga ta säilitas televiisori üle kontrolli karjudes selle peale.

Chuck Norris suudab silmad lahti aevastada.

Chuck Norris suudab aatomi poolitada. Paljaste kätega.

Chuck Norris saab jagada nulliga.

Chuck Norris luges lõpmatuseni – kolm korda.

Chuck Norris on käinud Marsil – sellepärast pole seal elu.

Chuck Norris suudab tuld kustutada liitri bensiiniga.

Chuck Norris kuuleb viipekeelt.

Kobra salvas kord Chuck Norrise jalga. Pärast viit päeva piinlemist heitis kobra hinge.

Kui Chuck Norris sündis, sõidutas ta oma ema haiglast koju.

Kui Chuck Norris viilutab sibulat, siis sibul nutab.

Gripp peab saama igal aastal Chuck Norrise vaktsiini.

Chuck Norris alustab lõket, hõõrudes kokku kaht jääkuubikut.

Chuck Norris tegi kord valedetektori testi – masin tunnistas kõik üles.

Kui Alexander Bell leiutas telefoni, oli tal kolm vastamata kõnet – Chuck Norriselt.

Chuck Norrisel on kodus põrandal grislikaru vaip. Karu pole surnud, ta lihtsalt ei julge liigutada.

Chuck Norrise arvutil ei ole delete nuppu - ta ei eksi kunagi.

Chuck Norris ei helista valele numbrile. Sina vastad valele telefonile.

Chuck Norris jookseb 100 meetrit ühe sekundiga, sest ta teab lühemat teed.

Chuck Norris oskab musti pliiatseid värvi järgi sorteerida.