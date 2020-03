Harvey Weinstein mõisteti 23 aastaks vangi

Advokaadid palusid endisele filmiprodutsendile lunastust, kuna väidetavalt võib juba viieaastane vangistus saada Weinsteinile saatuslikuks, vahendas BBC. Prokurörid aga viitasid tema aastaid kestnud ahistamisele ning ei otsustanud leebema karistuse kasuks. Weinsteinile määrati maksimaalne karistus ehk 23 aastat vangistust.

67-aastane Harvey Weintein oli ka ise kohtus kohal, kus ta avaldas sügavat kahetsust, kuid kinnitas, et on kõigest toimuvast väga segaduses. Alates 2017. aasta oktoobrist on teda ärakasutamises süüdistanud kümned naised, kohtus olid neist kohal kuus, kes olid valmis tema vastu tunnistama. Weinstein ise on kõik süüdistused tagasi lükanud.

Los Angeleses on mitmed Weinsteini puudutavad vägistamise ja ahistamisega seotud kriminaalsüüditused alles töös, seega pole tema karistus veel lõplik.