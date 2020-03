Paljud ootavad Hollywoodi režissööri Christofer Nolani suurfilmi "Tenet" linastumist, pärast mida peaks selle võttepaikadest Lasnamäe kanalis ja mujal Tallinnas saama turismimagnetid. Aga millised on kõige kuulsamad Eesti kohad ja maastikud, mis on seni jõudnud maailma ekraanidele?

"Eesti on hetkel praegu väga mitmes Euroopa riigis, ma arvan, number üks võttekoht, kuhu tullakse," rääkis Diana Mikita, Nafta Films produtsent. "Järjest rohkem Aasia turg leiab meid üles, meil ongi lähinädalatel tulemas üks Indoneesia klient, kes tuleb siia juba teist korda. Ameerika turg leiab järjest rohkem teid siiapoole."

Filmitootjaid Eestisse toova Film Estonia juht Nele Paves ütleb, et möödunud aastal käis siin kümme välismaa kinorežissööri, kellest kuulsaim oli Hollywoodi absoluutsesse A-kategooriasse kuuluv Christofer Nolan, kelle filmivõtted Tallinna kesklinnas kütsid seda rohkem uudishimu, et neid ümbritses range salastatuse loor, mille tõttu osalised on kuni juulisse kavandatud esilinastuseni trahvide ähvardusel sunnitud vaikima.

"Tegelikult Eesti on väga unikaalne oma võttekohtade poolest, eelkõige variatiivsuse poolest. Sa võid väga lühikese distantsi peale leida vanalinna, moodsat arhitektuuri, ilusaid eramajasid, puutumatut loodust, soveti-aegseid jäänukeid, kõike-kõike-kõike seda," rääkis Diana Mikita. "Mujal maailmas tegelikult pakkuda võimalust, et saad teha kolm-neli-viis erinevat võttekohta päevas, see on uskumatu, sest distantsid on nii suured võttekohtade vahel."

Teise põhjusena tõi ta välja asjaolu, et Eesti on endiselt väga filmisõbralik. "See tähendab seda, et me saame kinni panna suuri maanteid. Saame filmida kohtades, kus mujal maailmas enam filmida ei saa, näitena Vabaduse väljaku alune parkla. Samamoodi on väga hea näide "Teneti" film eelmisel aastal. See, et me saame panna kinni suure maantee, on väga suur müügiartikkel ja sellepärast nad ikkagi endiselt siia tulevad. Paindlikkus, mitmekülgsus, üleüldine sõbralikkus, meeskonna kõrge professionaalsus, keeleoskus," loetles Mikita.

Nele Pavesi sõnul sai "Teneti" puhul tegelikult asi alguse juhusest. "Christopher Nolan ise teadis Eestit ja ta oli siinkandis võttepaikasid vaatamas. Aga sealt edasi, kui nad juba meile saabusid, tehti tõesti väga-väga palju tööd väga paljude inimeste poolt, et see film siia tõesti tuleks ja siis see ka vääriliselt ära saaks teenindatud."

Möödunud aastal käisid Eestis filmimas ka suured autobrändid: Mercedes-Benz, Volkswagen, Opel, Renault käis lausa mitu korda.

Kuna viimastel aastatel toimub omalaadne Eesti-vaadete ekspordi buum, koostaski "Pealtnägija" filmitegijate ja ekspertide abil subjektiivse TOP10 Eestimaa paikadest, mida on erinevatel ekraanidel seni maailmas enim vaadatud.

Eesti lummav loodus on viimastel aastatel jõudnud üleilmsetele ekraanidele muuhulgas tänu autogigantidele BMW ja Mitsubishi kui ka rahvusvahelisele elektroonikatootjale Sony. Meie kõige kuulsamate Eesti võttepaikade esikümne avabki Taevaskoda. Põlvas maakonnas, Ahja jõe ürgorus asuvad liivakivipaljandid aitavad müüa Sony heli summutavaid kõrvaklappe ning on seeläbi jõudnud vähemasti sadade tuhandete ameeriklaste televiisoritesse.

10. Taevaskoda - Sony* TVC

9. Tondi kasarmud – Mercedes TVC

Teiste seas jõudis mullu Eestisse oma reklaami tegema autolegend Mercedes-Benz. Mitme miljoni silmapaari ette see reklaam täpsemalt jõudis, on raske hinnata, ent selge on, et tegu on suure arvuga, mis veel kasvab. Muuhulgas näeb reklaamis Tondi kasarmuid, mis annabki meie mitteametlikus Eesti edetabelis rivis 9. koha.

8. Tornimägi - VW**, Renault x 2, Mitsubishi** TVC + Tartu mnt - Opel TVC, Biore TVC

Kaheksandale positsioonile Eesti rahvusvaheliselt kõige kuulsamate võttepaikade pingereas potsatab Tallinna kesklinnas asuv pilvelõhkujate kvartal ehk Tornimägi, mis vilksab läbi nii Volkswageni, Renault, Mitsubishi kui Opeli telereklaamidest.

7. Noblessneri linnak - Alma "When I die" muusikavideo, VW**, Felix TVC, Husqvarna TVC, Masa teine video Smash "Raptureon" filmitud osaliselt Maardus ja Noblessneris.

Kohale number seitse maandub tabelis samuti Tallinna kesklinna arhitektuuri esindav Noblessneri kvartal. Siin mereäärses linnakus valmis näiteks Soome superstari Alma loo "When I Die" video, mis on tänaseks Youtube´is kogunud üle 400 000 vaatamise. Samuti vilksatab Noblessneri kvartal Saksa autotootja Volkswageni, Pegeaut ja Felixi reklaamides.

6. Maardu - Pet Shop Boys "Together".

Veidi konkreetsemalt asetab meid Ida-Euroopa esteetilisse ruumi pingerivi kuuendal kohal asuv Maardu linn. Ohtralt sovetiaegset hõngu pakkuvas Maardus väntas mitu Vene turule suunatud muusikavideot Eesti režissöör Masa ehk Hindrek Maasik. Lisaks figureerib Maardu ilmakuulsa popbändi Pet Shop Boysi videos "Together", mille tootis ettevõtja ja režissöör Peeter Rebane.

5. Lauluväljak - Robbie Williams "Live in Tallinn"

Täpselt edetabeli keskele platseerub lõpuks ka üks tõeline Eesti maamärk – Tallinna lauluväljak, kus 2013 andis kontserdi Robbie Williams. Briti megastaari kontsertfilmi "Live In Tallinn" näidati 1400 kinos, 40 riigis, pluss lugematutes telekanalites, kruiisilaevadel, reisilennukitel jne. Ehkki täpset vaatajate numbrit pole võimalik kokku arvutada, usub filmi režissöör Peeter Rebane, et vaatajaskonna suuruseks kujunes lõpuks mitmeid miljoneid. Mõistagi lisanduvad sellele lugematud laulupidude ja laulva revolutsiooni salvestused, mida on aastakümnete jooksul levitanud nii dokumentaalfilmides kui DVD-na. Samas, etteruttavalt võib öelda, et üllatuslikult jääbki lauluväljak tabelis kõige kuulsamaks n-ö postkaardi-atraktsiooniks. Need, kes ootasid, et välismaa võttemeeskonnad jookseksid tormi näiteks Tallinna vanalinnale, peavad pettuma.

4. Harri Tiiduse ja Veronika Vallimäe kodu - JP Cooper "Sing It With Me", Nöep "Fk This Up"

Kui lauluväljak pole ehk üllatus, siis kõrgele neljandale kohale edetabelis ronivad Eesti inimeste kodud. Võttekohtadena nii filmides kui ka reklaamides lähevad siinsed trepikojad, liftid, hoovid ja loomulikult korterid ning eramud. Näiteks üks Eesti kodu, mis jõudnud muljetavaldava rahvusvahelise auditooriumi ette, kuulub ettevõtjatest abielupaarile Veronika Vallimäele ja Harri Tiidusele, kelle Koplis asuv maja on rakendust leidnud nii filmis, seriaalis kui ka kahes rahvusvaheliselt edukas muusikavideos. Näiteks Briti artist JP Cooper filmis paari elutoas video oma loole "Sing It With Me", millel on Youtube´is üle viie miljoni vaatamise.

3. Laagna tee - "Tenet", Haevn "Fortitude" muusikavideo - KUMU, Kadrioru tennisekeskus, Lasnamäe, Laagna tee

Ehkki eelmainitud Christopher Nolani "Tenet" linastub alles suve keskel, paigutub mitteametliku edetabeli kolmandale kohale Lasnamäe kanal ehk Laagna tee ja seda tänu filmi reklaamitreilerile, mida on juba praegu vaadatud Youtube'is 18 miljonit korda.

2. Rummu karjäär ja vangla - Till Lindemanni "Ach So Gern", "Knebel" muusikavideo, Sony* TVC, Marina "Handmade Heaven", Alan Walkeri muusikavideo jne.

Kui Lasnamäe kanal ei paista tingimata silma, siis veel karmimaks läheb. Tõeliselt menukas võttepaik välismaa võttemeeskondade seas on olnud Rummu karjäär ja vangla, mis hõivavad edetabeli teise koha.

1. Linnahall – "Tenet", Delli reklaam, Alan Walkeri muusikavideo

Esikohal troonib Tallinna linnahall. Ehkki arhitekt Raine Karbi loodud kontserdimaja seisab juba aastaid jõude ning on linnale peavaluks, siis selle räbal, aga samas monumentaalne välimus inspireerib ilmselgelt välismaa võttemeeskondi. See pole võibolla visiitkaart, millist tahaksime, aga Linnahall figureerib nii eelmainitud "Teneti" treileris, Alan Walkeri videos kui ka paljudes teistes klippides.