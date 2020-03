Lotoga peaauhinna võitnud saatekülaline minestas Diana Lorentsi kõrval

Aastaid tagasi mitmeid ETV saateid juhtinud Diana Lorents igatseb siiani vahel neid sügiseseid varahommikuid, kui võttebussid telemaja garaažide juures kogunevad. Telekarjääri jooksul on juhtunud ka mitmeid kummalisi seiku.

Kord Bingo Loto saate salvestusel, kui mäng juba käis ja inimene keerutas Diana kõrval ratast, jõudis kursor peavõidu summa juurde. "Rõõm on nii suur. Mul ka. Tahan sellest rääkima hakata ja korraga vaatan monitorist, et mängijat ei ole enam. Silmanurgast näen ka, et mängijat ei ole, aga ta ei saa ju ära haihtuda," rääkis Lorents saates "Minu ETV".

Selgus tõsiasi, et võidusumma keerutanud mängija minestas Diana kõrval. "Tahaksingi soovida, et meil kõigil oleks elus üks selline hetk, kus suurest rõõmust kukud lihtsalt pikali.

ETV toob 65. hooaja puhul ekraanile meeleoluka lühilugude sarja "Minu ETV", kus endised ja praegused telestaarid meenutavad kõige eredamaid hetki oma karjääris.

