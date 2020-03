Haapsalus toimus õudusfilmide festivalist inspireeritud sallimustrikonkurss.

"Aktuaalne kaamera" käis vaatamas, kes on võitja ja milline muster kõige enam hirmu ja elevust tekitas.

Konkursi võidutöö autoriks on Ülle Ainsoo. Mustrinäidisel nimega "Öös on asju" vaatavad vastu ämblikud ja kolbad. Autorit ennast kohal polnud, kuid õudus- ja fantaasiafilmide festivali teemalise konkursi võitmist see ei takistanud.

"Žürii kirjeldas seda tööd kui HÕFF-i ennast. Õudsalt fantastilist ja fantastiliselt õudsat. Need kolbad ja ämblikud, mis on seal efektselt välja kootud, need iseloomustavad seda festivali kõige paremini," arvas Haapsalu Pitsikeskuse perenaine Mirje Sims.

Konkursile saatis oma mustri "Ämblikud vallutavad Haapsalu linna" ka kohaliku käsitööseltsi liige Kaidi-Kätlyn Reimann. Võitjaks ta küll ei tulnud, kuid tähtis on ka lihtne osavõturõõm.

"Kuna minu jaoks õudusfilmidega seondub motiiv ämblik, siis ma teadsin, et ma tahan teha ämblikud ja kuna see festival toimub Haapsalu linnas, siis ma proovisin need kaks motiivi ühendada ja kuna Haapsalu sallis peab olema palju nuppe, siis minu ämblik tuligi nuppudest," selgitas Reimann.

Sellest, kas õudusmustriga Haapsalu salli on juba tellinud ka Haapsalu piiskopilinnuses resideeruv linna esinduskummitus Valge Daam, alllikad veel vaikivad.