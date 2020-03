"Ringvaade" näitas elutruude nukkude valmistamise nippe

Kristiina Meiner on oma nukke müünud nüüd Jaapanisse, Hiina, Ameerika Ühendriikidesse ja mujale, alustas aga nukuvalmistamise õpetusi guugeldades. "Siis ma sain aru, et see ongi see, millega ma tahan elus tegelda," ütles Meiner "Ringvaatele".

Elutruuduse saavutamiseks jälgis professionaalse õppeta nukumeister esmalt oma sõpru ja sugulasi: kuidas asuvad näos kulmud, silmad ja muu. Mõnel poisse kujutaval nukul on küljes näiteks Kristiina poegade pea.

"Nad käitusid nagu tõelised mehed, ilma emotsioonideta, aga paistis, et neile meeldis," sõnas Kristiina. Enamjaolt on tema nukud siiski fantaasia vili, mis sündinud näiteks audioraamatut kuulates.

Kõige raske on meistri sõnul valmistada käsi, mille puhul loomulikkuse kujutamine on keeruline.