"Ringvaade" tõi elektri-Harley otse-eetrisse

Kõik me teame, et Harley Davidson teeb mehist häält. "Ringvaade" veeretas stuudiosse aga alles eile Eestisse jõudnud elektri-Harley ning küsis Jaagup Kreemilt, kui õige selline rohe-chopper ikka on.

"Ma ei ole elektrirataste ekspert, aga ilus näeb välja," sõnas Jaagup Kreem. "Aga mootor on kuhugi kadunud!"

"Hirmuga kuulsin linnalegendi, mis rääkis, et kuna see on täiesti vaikne ratas, siis pannakse siia mingi kõlar külge, mis teeks mootorimüra," rääkis Kreem. "Õnneks see nii ei ole!"

Masin sõidab trassil umbes 160 kilomeetrit tunnis, on eritingimustes ka enamaks võimeline. Jaagup Kreem proovis paar meetrit ka sadulas sõita. "Linnasõiduks oleks täitsa tore," nentis muusik. "Pisut liiga vaikne minu jaoks, aga näeb hea välja. Olgem ausad, ta ei ole siiski mootorratas."