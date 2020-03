Madonna, Miley Cyrus ja teised staarid loobuvad koroonahirmu tõttu kontsertidest

Cyrus tühistas reisi Austraaliasse, kus pidi üles astuma heategevuskontserdil, kirjutab BBC.

Madonna kaks kontserti Pariisis jäeti ära, kuna Prantsuse võimud on keelanud suured rahvakogunemised.

Pearl Jam lükkas edasi Ameerika ja Kanada turnee, selgitades ise, et risk on lihtsalt liiga kõrge.

California ülipopulaarne Coachella muusikafestival lükati edasi oktoobrisse. Esialgu pidi mainekas festival toimuma aprillis, peaesinejatena olid välja kuulutatud Rage Against the Machine, Travis Scott ja Frank Ocean.

I am so disappointed to not be there, but I have to do what is right to protect the health and safety of my band and crew. I will still be making a donation to help the victims of the Australian bush fire. I'm sorry to miss everyone in Australia, but I will be back soon.