Janno Jürgensi debüütmängufilm "Rain" räägib julgusest hoolida

"Rain" on lugu vennaarmastusest, eneseotsingutest, hoolimisest ja vihkamisest, armumistest ja armastuse purunemisest ehk kõigest sellest, mida tähendab inimeseks olemine.

Režissöör Janno Jürgensi sõnul on hirm ja suutmatus ennast väljendada, välja näidata oma tundeid ja õrnemat poolt ning sellest tulenevad probleemid üks "Raini" suuri allhoovuseid. "Ehkki kõik on pidevas muutumises ning iga järgnev põlv on eelmisest erinev, on iga järgnev põlv ka eelnevale kohutavalt sarnane. Mind huvitavad need erinevused ja sarnasused ja see muutumine," lisas Jürgens.

Rain räägib 12-aastasest Atsist, kelle mitukümmend aastat vanem vend naaseb kõigile ootamatult lapsepõlvekoju mereäärses väikelinnas, kus teda ootavad ees vanakooli mehest isa ning armastuse kaotamise äärel ema. Ats on tunnistajaks kahe kardinaalselt erineva maailmanägemuse, kahe eri põlvkonda kuuluva kange mehe — isa ja venna põrkumisele. Kui isa püüab kindla jalgealuse kaotanud Raini enda raamidesse suruda, siis Rain leiab lootuse hoopis Aleksandras, hämara minevikuga salapärases naises.

Filmis mängivad Indrek Ojari, Marcus Borkmann, Rein Oja, Laine Mägi, Ivo Uukkivi, Meelis Rämmeld, Magdalena Poplawska (Poola) jt.

Filmi stsenaristid on Anti Naulainen ja Janno Jürgens, operaator on Erik Põllumaa, monteerija Przemyslaw Chruscielewski (Poola), kunstnik Matis Mäesalu, kostüümikunstnik Liis Plato, heliloojad Misha Panfilov ja Reinis Sējāns (Läti). Filmi produtsent on Kristjan Pütsep ja selle on tootnud Alasti Kino.