Fotod: Lennusadamas avati näitus "Ajalend sadamates"

Pidulikule avasündmusele kogunesid muuseumi sõbrad, Antarktika ekspeditsiooni liikmed ja toetajad ning 20. aastapäeva tähistanud Meremessi eksponendid.

Näitus "Ajalend sadamates" teeb ülelennu kaheteistkümnest Eesti sadamast, nende minevikust tänapäeva. Portreteeritavate sadamate hulgas on muuseumi sünnikoht Tallinna Vanasadam ja üks praegune tegutsemiskoht Lennusadam. Samuti Kalasadam, Miinisadam, Noblessneri, Pirita, Paldiski põhjasadam, Kunda, Loksa, Vene-Balti, Bekkeri ja Orissaare sadam.

Avasündmusel kõnelenud Eesti Meremuuseumi juht ja näituse peakuraator Urmas Dresen oli rahul, et esialgsest lihtsast mõttest kasvas välja elamust pakkuv videoinstallatsioon. "Rõõm on ka sellest, et näituse esimeste külaliste hulgas on Meremessi eksponendid, kes aitavad nii varustuse kui ka mereohutuse alaste teadmistega inimestel nende sadamateni jõuda," sõnas Dresen.

Näitus jääb avatuks 30. augustini 2020.