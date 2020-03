Koduvägivalla ohver: füüsiline vägivald saab alguse vaimsest vägivallast

Laura Christine Arba sõnul saab füüsiline vägivald alguse vaimsest vägivallast ning seda juhtus tegelikult juba küllaltki suht alguses. "Selleks hetkeks, kui ta mu vastu esimest korda käe tõstis, olin ma vaimselt juba nii maha tehtud, et mu eluisu oli juba kadunud. Ma ei mäletanud, kes ma ise olen, mida mina tahan elust. Ma tegin kõike nii, et ta ei ärrituks," avaldas naine.

"Vaimne vägivald minu arvates on sageli hullem kui füüsiline," lisas ta.

Laura Christine kinnitusel hoidis teda mehe juurest ära minemast surmahirm. "Kui sa näed, milleks see inimene võimeline on, siis sa saad aru ka sellest, et ära minemine on sageli ohtlikum, kui selles suhtes olla."

Mees ähvardas ära tappa nii oma elukaaslast kui ka tema vanemaid. Lisaks oli keelatud suhelda sõpradega ning ta omas täpset graafikut ja jälgimisvahendeid, teades, kus naine liikus.

Lõpuks hakkas Laura Christine kõiki vägivallaepisoode kirja panema ja üles pildistama, millest oli hiljem politseile väga palju abi. Kodus suutis ta panna telefoni sageli salvestama, lootuses, et tema surma korral keegi leiab salvestised ja mees saab karistuse.