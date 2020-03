Kuula: ansambel Zetod avaldas kontsertalbumi "Traadilda"

"Siin pole rocki, siin pole poppi, isegi metalit mitte, siin on puhas ja ehe UNESCO kultuuripärandisse kuuluv seto leelo", kirjeldas albumi sisu bändi liider Jalmar Vabarna. "Zetod on leelost sündinud ja saavad sel albumil taas leeloks, kuid see ei tähenda, et me nüüd pillid põõsasse viskaksime."

Uut albumit esitlevad Zetod ka minituuriga, mille raames jõuavad nad Viljandi Pärimusmuusika Aita (10.03), Värska kultuurikeskusesse (11.03), Karksi-Nuia kultuurikeskusesse (12.03), Nõuni rahvamajja (13.03) ja Sargvere keskusesse (14.03).

Kuula albumit: