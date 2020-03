Kinos Sõprus toimuvad moelooja Jean Paul Gaultier' dokumentaalfilmi erilinastused

"Tihti on nii, et kui moeshow rullub meie ees lahti, siis teeme aplausi ära, valime oma lemmiktooted välja ja läheme minema," sõnas Fokin. "Antud filmi puhul saame piiluda kulisside taha ning näeme ühe väga andeka moelooja lugu, Jean Paul Gaultier oma joviaalsuse ja rõõmuga toob meieni tõeliselt erilise maailma."

Dokumentaalfilmi "Jean Paul Gaultier: šikk friik" ("Jean Paul Gaultier: Freak and Chic") keskmes olev show on ühtaegu nii fantastiline ja skandaalne kui ka üleannetult vaimukas ja liigutav, tuues vaatajani retrospektiivi 40 aasta pikkusest karjäärist ja moeloojast, kellest rääkides ei saa üle ega ümber väljendist enfant terrible. Jean Paul Gaultier, keda juba poisikesepõlves võlus legendaarne Pariisi kabareeteater Folies Bergere, ihkas terve elu seal oma show'd lavastada. "Aga mis lugu see peaks rääkima?" mõtiskleb ta ise, meenutades kuus kuud kestnud ettevalmistusi, mis šõu kavandamiseks kulusid. "Eks ikka minu enda lugu."

2019. aastal valminud dokumentaalfilmi "Jean Paul Gaultier: šikk friik" režissööriks on Yann L'Hénoret, filmi linastused toimuvad 11. ja 12. märtsil kell 18.30 kinos Sõprus.