Intrepid tuleb jõhkra debüütalbumiga

"Enne stuudiosse asumist seadsime eesmärgiks salvestada kõige jõhkram death-album, mis Eesti mullal sündinud – isiklikult arvan, et me olime edukad," räägib ansambli asutajaliige ning kitarrist Simo Atso. "Kui sa kutsud ennast vanakooli death metal-fänniks ilma, et see album sulle korda läheks, siis Intrepid kui kollektiiv on sinu muusikamaitse suhtes äärmiselt skeptiline."

Kuigi plaat on sisse mängitud Tallinnas Taavi "Taff" Aaviku käe all, miksis-masterdas albumi Juan "Punchy" Gonzalez, kes on peamiselt tuntud maailma ühe edukama death metal-bändi Morbid Angel kauase helindajana.

Kuula Intrepidi uut singlit.

Intrepid on:

Raiko Rajalaane - vokaal

Simo Atso - kitarr

Villem Eplik - kitarr ja taustavokaal

Siim Soodla - bass

Madis Kaljurand - trummid