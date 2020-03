Kuulake naistepäevareportaaži aastast 1967

Nagu Ivar Trikkel ise kunagi kirjutas, siis kuuleme selles jutuajamisi naistega kauplusest, tänavalt ja perekonnaaktide büroost.

Lisaks selgitati "Vikerhommikus", kust on pärit naistepäeva juured ning miks on nii, et ühed inimesed hoiavad seda tähtpäeva au sees ja teised mitte. Sellest rääkis folklorist Mall Hiiemäe.

Kuulake Ivar Trikkel reportaaži, vajutades fotole ning kogu Brent Pere juhitud pühapäevast "Vikerhommikut" siit.