Pidulikkust ja muusikalist värvi lisas saatele Tallinna Kammerorkestri kohalolek, kellega koosmäng andis noortele muusikutele hinnalise kogemuse. Orkestri kunstilise juhi ja sel korral ka žürii külalisliikme Tõnu Kaljuste sõnul tuldi saatesse heal meelel. ""Klassikatähed" on ju parim klassikalise muusika propaganda saade! Kui mõelda, kuidas noor interpreet tunde ja aastaid oma pilli harjutab, omamata eriti võimalusi suure publiku ette tulla ja esinemisoskust arendada. Muusikute tase ja konkurents tõuseb nii meeletult, ja ilma muusikaelu juhtide vaatevälja jõudmata on järjest keerulisem sel alal ka tööd leida", leiab Kaljuste.

Noortega koos proove tehes, jäi Kaljustele hea mulje nende avatusest ja koostöövalmidusest. "Nad kõik tulid proovidesse oma ideede ja mõtetega, olemata seejuures oma ideedes liialt kinni, vaid valmis kuulama ja kaasa tulema. Noorte inimeste vabadus lennata erinevate karakterite, tempode ja väljenduslaadiga – see oli rõõmustav kogemus", lisab Kaljuste.

Saates sai kuulda klassikamuusika kullafondi pärle – nagu Lemba "Armastuse poeem" või Griegi "Hommikumeeleolu" kõrvuti uuema aja meeleolupaladega nagu Sumera "Valss" filmist "Kevadine kärbes" ja Tõnu Kõrvitsa "Prelüüd kitarrile ja keelpillidele".

Lõpliku paremusjärjestuse määramisel läksid lisaks žürii ja televaatajate häältele arvesse ka esimeses saates ning kontserdivoorus kogutud hääled. Kui esimese saate võitja oli pianist Tähe-Lee Liiv ja kontserdivoorus kogus kõige rohkem punkte viiuldaja Triinu Piirsalu, siis kolmas saade tõi esile uusi favoriite. Publiku lemmikuks osutus selles saates tuubamängijia Toomas Oskar Kahur, kelle esitatud Morricone "Gabrieli oboe" puhul kiitis žürii liige Kadri Tali tema julgust tulla tuubaga oboe maailma ja võluda oma pillist välja nii kauneid helivarjundeid.

Žürii, kelle koosseisus oli muusikamänedžer Kadri Tali ja klarnetist Toomas Vavilovi kõrval külalisena dirigent Tõnu Kaljuste, andis oma maksimumpunktid kitarrist Helin Hallikule. Helin oli oma unustamatuks meloodiaks valinud Tõnu Kõrvitsa "Prelüüd kitarrile ja keelpillidele", mida ta oli juba kaua hinges kandnud. Kui selgus, et saates tuleb pala esitada koos orkestriga, ent sellest loost orkestriversiooni polnud, võttis vapper tüdruk julguse kokku ja palus Tõnu Kõrvitsal see teos orkestreerida, mida autor ka lahkesti tegi. "Kui kokku saavad tundlik interpreet, tundlik lugu ja orkester, tuleb kokku üks väga tundlik esitus, mida see kahtlemata oli", kiidab Toomas Vavilov.

Kolme saate publiku- ja žüriihäälte liitmisel selgus, kes saavad võistlust jätkata ning kelle jaoks jäi meloodiavoor võistluse viimaseks:

1. Tähe-Lee Liiv

2. Triinu Piirsalu

3. Toomas Oskar Kahur

4. Helin Hallik

5. Siret Sui

6. Mirjam Avango

7. Kristjan-Jaanek Mölder

8. Karl Tipp

Saatest lahkus saksofonist Karl Tipp. Žürii liikme Toomas Vavilovi sõnul on Karl väga loominguline ja mitmekülgne muusik, kes publiku vaateväljast kindlasti ei kao. Ta möönab, et stuudio tingimused on saksofonimängijale kõige keerulisemad, just temperatuuride kõikumise ja hääles püsimise tõttu. "Tean seda omast käest, et lavale tuleb alati minna kuuma pilliga, tulikuum peab pill käes olema. Kui ta selle ära õpib – siis tuleb ka edu – sest mängija ta on, ambitsioonid on. Ta on lavale sündinud. Nii et – harjutama, harjutama!", julgustab Vavilov.

Karl Tipp tunnistab, et peale "Klassikatähti" pole elu enam endine. "Kõik, mida ma teen, saab võimenduse. Saade on motiveerinud mind otsima uusi koostöövorme, ansamblipartnereid, lähenema oma tegevusele uute nurkade alt", lisab Karl. Ta hindab saate esteetilist vormistust ja sõbralikku atmosfääri, mis on selles osalejad juba kokku liitnud. "Soovin jätkajatele sellel vägeval ja järjest põnevamaks mineval rännakul püsivust, kindlust ja head närvi!"

Järgmises voorus pannakse proovile võistlejate kohanemisvõime ja partneritunnetus. Nädal enne uut võistlussaadet kätte antud pala tuleb esitada koos tuntud muusikuga, kellega koosmängu harjutamiseks pole aega. Esimest korda kohtutakse oma lavapartneriga otse-eetris televaatajate silme all. Järgmisel reede, 13. märtsil ETVs ja Klassikaraadios kell 20 algav "Klassikatähtede" neljas võistlussaade kannab alapealkirja "Koos superstaariga".