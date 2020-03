Kait Kall: minust sõidetakse pidevalt üle

"Esimest korda teen üksi," märkis Kall, "aga samas see on turvaline valik, sest siis ei ole kaaspartnerit, kes mängiks mind üle."

Kall seletas pealkirja "Plaan B" ka oma tuntuse astmega. "Ma olen nagu pooltuntud, inimesed tunnevad ära, et kuskil ma olen teda näinud, ei tea, kas trennis või... Aga siis tuleb mõnikord meelde, et näitleja. Ma olen suht esimene valik Eestis pärast Niinemetsa, Avandit, Piuse, Kalmeteid, see nimekiri on pikk, ja siis helistatakse mulle. Ma olen saanud neid kõnesid, et "Tere Kait, me mõtlesime kohe sinu peale ja siis pärast kuuled, et pool Eestit on läbi helistatud. Parem ilus vale, kui et "kuule Kait, keegi ei tahtnud seda teha, äkki sa tuled"."

Kait Kall nimetab end beetaisaseks. Ta märkis, et on elus saanud palju pihta ka nende halbade asjadega, milles ta ise süüdi ei ole.

"Minust sõidetakse pidevalt üle juba lapsepõlvest peale," rääkis Kall. "Kui ma olin kuueteistaastane, siis läksin mingile sünnipäevale, sinna tulid ümberkaudsed vanemad poisid ka kokku ja siis ühel hetkel vaatan, et üks tüüp hakkab minu jopega ära minema. Ma lähen juurde, ütlen, et see on minu jope, tema vastu, et ei ole, see on minu oma. Igaks juhuks lähen vaatan, et äkki on minu jope ka sealsamas, kaltsukast ostetud, sama suurus, väga ebatõenäoline muidugi. Aga tema ütleb, et teda ei huvita, kuhu ma oma jope panin. Mina näitan, et näe, ema on mul nimegi sisse õmmelnud. Tema: kas sa nimetad mind vargaks, lähme õue praegu, palud vabandust. Ma siis palusin vabandust. Vat mina olen see mees, et kui minnakse minu jopega ära, siis ma palun veel vabandust, et segasin teid."

Kolme tütre isa Kait Kall tegi läbi ka naistepäevaviktoriini. Vaadake videost.