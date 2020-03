Lenna peab bändiga sünnipäeva

Kontsertidel tulevad esitusele Lenna tuntuimad lood läbi kümnendi nagu "Rapunzel", "Kogu tõde Jüriööst", "Mina Jään", "Kolm Korda" jt.

2018. aasta lõpus ilmunud viimane stuudioalbum "3X" viis Lenna muusika taas kodumaiste edetabelite tippu. Singlid "Kolm korda" ja "Keeruta" kogusid Spotify ja YouTube keskkondades miljoneid kuulamisi ning tõid Lennale aasta enimmängitud naisartisti Kuldse Plaadi auhinna.

2019. aastal astus Lenna üles oma esimesel suuremal soolokontserdil Kultuurikatlas, mida külastas üle tuhande inimese.

Lenna esiletõus sooloartistina algas 2010. aastal, kui plaadifirma Mortimer Snerd avaldas Vaiko Epliku kirjutatud/produtseeritud debüütalbumi "Lenna", mis tõi Lennale neli Eesti muusikaauhinda.

Lenna teise, koostööst Mihkel Rauaga sündinud albumi teekonna avas 2012. aasta hittsingel ning EMA Aasta laulu auhinna pälvinud "Mina jään". 2013. aastal ilmavalgust näinud albumit kiitsid nii kriitikud kui kuulajad - tunnistuseks preemia EMA aasta albumi näol.



Lenna Kuurmaa tänavu toimuvatest bändi sünnipäeva kontsertidest:



"Tundub justkui alles eile laulsin Vaikoga tema Rapla kodustuudios. Jõin pärnaõieteed meega ning arutasime elu üle. Täna on mul siiralt tänulik ja uhke tunne, et Vaiko mulle sellise võimaluse kinkis. Edasi tuli Mihkel, kes on minu jaoks uskumatult ere ja andekas persoon, võiks öelda isegi legend. Ka temaga koos loodu ja koos oldud ja mängitud aeg on erilise tähendusega. Ja siis tuli Raul - värske ja noor ja alles alguses, kes andis minu bändile taaskord uue ja moodsa kõla - just sellise, mida ma otsisin. On paras aeg teha väike kokkuvõte, sõita Eesti kaunimatesse paikadesse, kohtuda teiega mu armsad sõbrad ja kuulajad, et siis juba jälle uue muusika suunas edasi rännata."