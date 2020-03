Eesti esimene breiktantsija: puusaluud ikka töötavad, kui trenni teha

53-aastane Leo-Sergei Täht kinnitas, et kuigi kehakaalu on vahepealsete aastatega juurde tulnud, siis puusaluud käivad ikka edasi, kui trenni teha. "Koos fitness'iga teen kaks-kolm trenni nädalas," tõdes ta ja mainis, et enne tantsimist tuleb end fitness'iga soojaks teha.

Samas rõhutas Täht, et hetkel tegeleb ta breiktantsuga hobikorras, kuigi 1987. aastal on nad kuulutatud isegi Eesti breiktantsu meistriteks. "Eestlased võtsid julguse kokku ja korraldasid esimese breiktantsu võistluse Nõukogude Liidus 1986. aastal," mainis ta ja selgitas, et juba toona oli seal mitmeid erinevaid kategooriaid. "Robottants, electric boogie ja mõned showtantsu elemendid olid ka."