Helene Vannari lavastusest "Hotell laibaga": kõik tegelaskujud on omamoodi kiiksuga

Endla teatris jõudis lavale krimilugu "Hotell laibaga", mille on lavastanud Enn Keerd. "Ringvaate" reporter Christel Karits käis uurimas, mida see lavastus endast kujutab ning kuidas on sinna sattunud näitleja Helene Vannari.

Lavastaja Enn Keerd selgitas, et lavastuse "Hotell laibaga" keskmes on viis mõrtsukat, kes on läbinud eneseabiteraapia. "Nad võtavad ette sellise pöörase sammu, et tahavad koos hotelli avada," mainis ta ja lisas, et kuigi nad on teraapia läbinud, siis kunagi ei tea, millal eksmõrvarid võivad endast välja minna ja uuesti tappa.

Näitleja Priit Loog tõdes, et tema kehastatud tegelane läheb kohe endast välja, kui näeb punast värvi. Tambet Selingu tegelane see-eest ei kannata mustust, Carita Vaikjärve kehastatud karakter aga alkoholi ja purjus inimesi.

Helene Vannari sõnas, et ta oleks olnud valmis Endla teatri lavale tulema ka mõne muu lavastuse raames. "Endlas meeldib mulle väga, ma olin siin ka umbes viis aastat tagasi ning sellest jäi väga hea mälestus," mainis ta ja lisas, et Pärnus saab ta mängida vaid seetõttu, et tal oma koduteatris Tallinnas hetkel proove ei ole. "Vahel on küll olnud päevi, kui hommikul sõidan Pärnusse proovi, õhtul lähen Tallinnas lavale, magan end kodus välja ja järgmine päev jälle Pärnusse."

"Rohkem, kui me oleme mõrvarid, on see ikkagi koomiline lugu," lisas Vannari ja kinnitas, et kõik tegelaskujud on omamoodi kiiksuga. "Mulle meeldivad väga Briti näitlejad ja kriminullid, näiteks "Midsomeri mõrvad", "Vera" ja "Äraostmatud"."