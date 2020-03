"Klassikatähtedes" astuvad võistlustulle saksofonist Karl Tipp, flötist Siret Sui, kitarrist Helin Hallik, pianist Tähe-Lee Liiv, klarnetist Mirjam Avango, tuubamängija Toomas Oskar Kahur, viiuldaja Triinu Piirsalu ja bariton Kristjan-Jaanek Mölder. Sel korral lähevad paremusjärjestuse määramisel lisaks žürii ja televaatajate häältele arvesse ka esimeses saates ning kontserdivoorus kogutud hääled. Tulemusena selgub, kes jätkavad "Klassikatähtedes" võistlust ning kelle jaoks jääb meloodiavoor viimaseks.



Kui võistluse esimeses voorus näitasid noored oma virtuoosset võimekust ning kontserdivoorus tuli neil kohaneda suure saali akustikaga, siis nüüd seisab noorte ees uus väljakutse - esitada unustamatuid meloodiaid koos Tallinna Kammerorkestri ja Tõnu Kaljustega. Esimest korda saatesarja ajaloos on stuudios võistlejate päralt professionaalne orkester. Kuulda saab klassikapärle, nagu Lemba "Armastuse poeem", Griegi "Hommik", Tšaikovski "Kesk voogavat balli", Sumera valss filmist "Kevadine kärbes" jne.



Kuidas võistlejatel nende kaunite meloodiatega vaatajate ja žürii südamed võita õnnestub, selgub juba saates. Žürii püsiliikmete Kadri Tali ja Toomas Vaviloviga ühineb sel korral külalisena dirigent Tõnu Kaljuste, kes on möödunud nädala jooksul õppinud võistlejaid tundma ka prooviprotsessis.



Saade "Klassikatähed" on reedel kell 20.00 otse-eetris Eesti Televisioonis ja Klassikaraadios, konkurss jätkub pärast "Aktuaalset kaamerat" kell 21.40. Telesaadete vaheajal, kell 21.00 arutletakse Klassikaraadios kuuldu üle ja vahendatakse kohapealseid muljeid.



"Klassikatähtede" tegemisi saab jälgida sarja kodulehel ja Facebooki lehel.



Saatesari valmib Eesti Kontserdi, Klassikaraadio ja ETV koostöös.