Vikerraadio tähistab emakeelepäeva juba 13. korda e-etteütlusega. Tänavu toimub sündmus emakeelepäeva eel, 13. märtsil kell 10.30.

E-etteütluse videoklipis osalev Uuspõld on ka ise e-etteütluse fänn. "Etteütlus meeldib mulle sellepärast, et siin saab oma intuitsiooni grammatikateadmistega võistlema panna. See on huvitav moment asja juures. No ja muidugi see ühistegemise tunne. Keel on meile, eestlastele, väga tähtis!" ütles ta.



Vikerraadio e-etteütluse tänavuse klipi tootja on Kinosilm, osades Jan Uuspõld, Tiina Vilu ja XXI kooli õpilased.