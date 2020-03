"Meediatund" räägib koroonaviiruse kajastamisest ajakirjanduses

Lisaks on saates juttu poliitika käsitlemisest ajakirjanduses. Riigikogu valimistest sai äsja mööda üks aasta. Mis on muutunud selle aja jooksul poliitika kajastamisel?

Lõpetuseks jätkuteemadest. Kui ajakirjandus teema tõstatab, viigu see lõpuni. 2019. aasta uuriva ajakirjanduse preemia tuli listeeriabakteri lugude eest. Kas nüüd on selle teemaga kõik selge?



"Meediatunnis" on Vikerraadio peatoimetaja Janek Luts ja ERR-i päevakajaliste saadete peatoimetaja Peep Kala. Saadet juhib ERR-i ajakirjanduseetika nõunik Tarmu Tammerk.



Kuulajate arvamused on oodatud aadressil meediatund@err.ee või telefonil 611 4117.



"Meediatund" on Vikerraadio eetris reedel, 6. märtsil kell 14.05 ja kordusena esmaspäeva südaööl.



Saated on järelkuulatavad Vikerraadio kodulehel.