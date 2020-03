Pille Pürg toob lavale oma paroodiakava: Anne Veskit selles tükis ei näe

"See on krutskiga pealkiri. Tegelikult on niimoodi, et tüki järgi hakkan ma enda juubelit ette valmistama, mis tuleb küll kahe aasta pärast, aga ettevalmistus on suur, grandioosne, külalised on väga mastaapsed ja tuleb varem valmistada. Ei ole nii, et hakkad siis valmistuma, kui juubel juba käes," rääkis Pürg.

Kuigi ta on varemgi oma juubeleid suurelt tähistanud, siis 50. eluaasta saabumine võib tema sõnul olla päris karm. "Võib päris hulluks minna, sellepärast ma hakkasin natuke varem peale ka, et jaotan ära selle pinge, sest ma olen tohutu närveerija."

Ta rääkis, et mõtet teha taoline paroodiakava hakkasid kolleegid jt talle pähe istutama juba möödunud suvel. "Sain aru, et aeg on käes. Kui küsitakse, siis tuleb teha. Ja alati tuleb enda tugevad küljed välja tuua, nii et loomulikult ma teen paroodiaid. Aga muidugi mitte neid, kellena mind tuntakse. Anne Veskit me selles tükis ei näe."

Teksti kirjutas Pürgile Valdo Jahilo ja hiljem ka Hendrik Normann, kes on ka tüki lavastaja. "Ta on olnud ka väga suur abimees. Kiidan teda taevani. Meil on olnud väga lõbusad proovid."

Aga persoonid valis välja ta ise. Tema sõnul on poliitikute jt avalike elu tegelaste hulgas materjali küll, mida parodeerida. "Nii et tee ainult ära."