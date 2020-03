Briti monarhia huviline: Meghani ja Harry turvamine pärast megxit'it on väga suur mure

"Pigem vastupidi, sest nüüd on meil tegemist juba rahvusvahelise diskussiooniga, sest 31. märtsil lõppeb ametlikult nende kuninglike ülesannete täitmine ja me ei tea, mis moodi see täpselt hakkab edasi minema – kuidas nad oma teenistust hakkavad ise teenima, mis moodi nende sissetulekud kujunevad."

Praeguseks on teada, et nende kõige suurem kuluartikkel on nende turvamine, mis on väga kallis, sest eeldab erilise õppega meeskonda. Kuivõrd nad on praegu olnud Kanadas, mille riigipea on samuti kuninganna Elizabeth II, on selle eest maksnud Kanada maksumaksja.

"Meeldib see neile või ei meeldi, nad peavad maksma. Aga nüüd on neil suur kergendus, sest 31. märtsist see kohustus langeb ära ja nad peavad hakkama muudmoodi, tagasihoidlikumalt turvameestega lepinguid sõlmima," selgitas ta.

Nelson tõdes, et tegelikult on see väga suur mure. "Arvatakse, et kogu see maksumus võib olla aastas kuni 20 miljonit naela, sest nad on rahvusvaheline paar ja neil on vaja 24/7 valvet, samamoodi autojuhti ja eriväljaõppega meekonda."

Ta ei usu, et nad ilma turvameetmeteta hakkama saavad, sest nende allergilisus avaliku tähelepanu ja eriti just ajakirjanduse suhtes eeldab, et mingisuguse privaatsuse tara nad peavad enda ja ajakirjanike vahele looma, tõdes ta.

"Praegu on see põhiline põhjus, miks see megxit on toimunud ja miks nad on otsustanud oma avalikest kohustustest kuninganna teenistuses loobuda," lisas Nelson.

Vastupidiselt brexit'ile on võimalik Meghanil ja Harryl aasta pärast 31. märtsi otsustada, kas see oli hea eksperiment või mitte. "Aasta pärast toimub n-ö tulemuste hindamine. Ühelt poolt on neil spurt vabadusse, aga teiselt poolt ka teatud kohustused hoida kuninganna ja kuningliku perekonna brändi heas valguses. Olgu nad perekonnaga seotud läbi esinduskohustuste või mitte, nad siiski mõjutavad üksteist."