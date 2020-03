Ingeri "Coming Home" jõudis rahvusvahelise laulukonkursi finaali

Tänavu võttis võistlusest osa üle 18 000 laulu, mille hulgast vaid kaks protsenti pääses finaali. Ingeri laul "Coming Home", mis on kirjutatud koos Karl-Ander Reismanniga, pääses lõppvõistlusele Folk / Singer-Songwriter kategoorias.

Finaalis kuulub žürii hulka lisaks muusikatööstuse ekspertidele ka maailmakuulsaid artiste nagu Coldplay ja Dua Lipa.

"Olen väga õnnelik, et minu loomingut on märgatud välismaal. Minu jaoks oli pääs finaali väga ootamatu. Saatsin laulu konkursile juba 2019. aasta suvel ilma suurte ootusteta, seega seda üllatavam see uudis on," rõõmustas Inger ise.

Kuna esitatud laule oli väga palju, kulus žüriil lugude kuulamise ja finalistide selgitamise peale ligi pool aastat. Võitjad selgitatakse aprilliks ning üldvõitjat ootab ees 25 000 dollari suurune rahaline preemia ning Ameerikas albumi salvestamise võimalus.