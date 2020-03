Peosari Tjuun In tähistab 20. sünnipäeva tantsumuusika legendi Shy FX-iga

Shy FX on jungle'i ja drum'n'bass'i legend, kelle singel "Original Nuttah" koos UK Apache'ga, ilmus 1994. aastal ja oli üks esimesi jungle'i lugusid, mis jõudis UK Top 40 edetabelisse. Karjääri jooksul on ta avaldanud kaks albumit: "Just An Example" ja "Raggamuffin Soundtape". Ta on teinud koostööd paljude erinevate artistidega, nende seas T.Power, Ms. Dynamite, Lily Allen, Chase & Status, Dizzee Rascal, Liam Bailey, Cara Delevigne, Sweetie Irie jpt.

Makoto on Jaapani meloodilisema drum'n'bass'i DJ ning produtsent, kellelt on seni ilmunud kaheksa albumit, neist kaks "Human Elements" (2003) ja "Believe In My Soul" (2007) ilmusid legendaarse LTJ Bukemi Good Looking plaadifirma alt. Eelmisel aastal tuli Hospital Recordsi alt välja tema seni viimane album "Tomocachi Sessions".

Lisaks peosarjale on Tjuun In ka raadiosaade, mis on eetris igal reedel kell 22.00. 7. märtsil toimuva sünnipäevapeo uksed avatakse kell 23.00.